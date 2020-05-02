الدليمي: عرض قوائم الكاظمي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتأكيد ليست رسمية ولانهائية

أكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي, أن ظهور قوائم بأسماء لمرشحي حكومة مصطفى الكاظمي جميعها ضمن دائرة التداول بين الكاظمي وبقية الكتل السياسية.

وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إن تسريب قوائم بأسماء مختلفة في كابينة الكاظمي المقبلة لا يمكن أن تقف خلفها أي كتلة سياسية أو كيان سياسي, مبينة أن كل الأسماء هذه هي بالتأكيد أسماء محترمة ومعروفة وهي محل بحث ومناقشة بالنسبة للكاظمي والكيانات السياسية.

وأضافت، أن عرض القوائم في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتأكيد ليست رسمية ولانهائية، مبينة أن اعتقادي وليس الأكيد والجازم بان الكاظمي هو من يدفع بتلك القوائم لجس نبض والشارع والنواب خاصة الذين يمتلكون حرية التصويت بدون أي تأثير من كتلهم؟.

وأشارت الدليمي بالقول إلى أن اليوم أو غد الأحد ستتبين الأسماء الحقيقة والرسمية من قبل الكاظمي.



