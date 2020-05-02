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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 02 أيار 2020 02:46 م

بعد دفاع نقابة الفنانين العراقيين عن "بنج عام" و"أحلام السنين".. إيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء

بنج عام وأحلام السنين1

 

أثارت أعمال درامية تبث على القنوات الفضائية في العراق، جدلا واسعا حيث تعرضت هذه الأعمال لهجوم كبير من شيوخ العشائر وكذلك الإيزيديون الذي رأوا أن تلك الأعمال تمثل إهانة لهم.

وجاء ذلك الهجوم حول مسلسلي "بنج عام" الذي يقدم في كل حلقة قصة مختلفة، كان منها سبي الإيزيديات، والظلم على المرأة، والتمييز ضد المعاقين، وبر الوالدين.. إلخ.

ومسلسل "أحلام السنين" الذي قدم حلقة ظهر فيها أحد شيوخ العشائر في الخمسينات في منطقة الأهوار، وهو يتوجه بكلام جارح لامرأة، مما أثار حفيظة بعض المتابعين.

وقد وجهت نقابة الفنانين العراقيين، انتقادات شديدة لسياسيين وشيوخ عشائر هاجموا أعمالا فنية عراقية عرضت في شهر رمضان، واعتبرت أن مهاجمة تلك الأعمال تمثل تحريضا على الفنانين.

وانضمت النقابة إلى الجدل الذي يدور حاليا بشأن العملين اللذين قدما محتوى عده بعض المتابعين "صادما" وغير ملائم.

فيما عد متابعون آخرون، من بينهم فنانون عراقيون مشهورون أن هذين العملين يقدمان صورة دقيقة لما يجري في المجتمع العراقي، والجرائم التي قام بها داعش.

وجاء في بيان نقابة الفنانين العراقيين "يمتدّ بنا الزمن السيء، لنجد أنّ عدوّ الفن الأول في عراق ما بعد 2003، وهي الطبقة السياسية، تدسُّ أنفها في الشأن الفني الذي لا تفهمُ منه شيئاً، لتمارس التحريض وتشويه السمعة بحقّ خيرة فنّانينا، بسبب عملين تلفزيونيين، هما في طليعة ما قُدّم عراقياً في شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وبحسب البيان فإن "السياسيّ الذي لا يفهم المعالجة الدراميّة، ولا طريقة البناء السرديّ، ولا وظيفة الفن، مُستغربٌ منه أن يُفتي، ويُطالب، ويهدّد، ويزمجر، وكأنَّ الفنانين ما زالوا يعيشون الحقبة الديكتاتورية المظلمة".

وهدد ناشطون إيزيديون بمقاضاة كادر مسلسل "بنج عام" بسبب ما عدوه "تشويها للقضية الإيزيدية"، على خلفية استخدام الممثل الذي يلعب دور عنصر في داعش، ألفاظا جارحة ضد الإيزيديين.

ووجه سياسيون، انتقادات لمسلسل بنج عام، الذي يعده ويمثل فيه الفنان المسرحي العراقي المشهور أحمد وحيد، ويخرجه الفنان علي فاضل، ويمثل فيه فريق "ولاية بطيخ" المعروف محليا.

ويوم أمس، استنكر رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية السابق، يعرب المحمداوي مسلسلا تناول الحياة في الأهوار، مشيراً إلى أن المسلسل "صور العشائر وكأنها لا تحترم المرأة".

وقال المحمداوي، إن "المسلسل تعمد الإساءة إلى عشائرنا الأصيلة وتقاليدهم النبيلة وموروثهم الاجتماعي العريق وتجاوزت وبشكلٍ سافر على المرأة العراقية بشكل عام والنساء الكريمات من محافظات الجنوب بشكل خاص من خلال مشهدٍ تمثيلي يعطي صورة للمشاهد بأن العشائر العراقية لا تحترم المرأة وتنتهك حقوقها بل وذهبت الى أبعد من ذلك".

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أخر تعديل: السبت، 02 أيار 2020 02:50 م
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