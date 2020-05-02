بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 02 أيار 2020
آخر الأخبار
الدليمي: عرض قوائم الكاظمي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتأكيد ليست رسمية ولانهائية بعد دفاع نقابة الفنانين العراقيين عن "بنج عام" و"أحلام السنين".. إيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء إصابات كورونا تتجاوز 3.3 مليون في العالم والوفيات تقترب من ربع مليون الكاظمي: سنلاحق زمر الإرهاب أينما فروا وستكون نهايتهم على يد أبناء العراق تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل نائب: كابينة الكاظمي حزبية ولم تحسم بعد نقابة الفنانين العراقيين ترد على منتقدي "بنج عام" و"أحلام السنين" يونادم كنا: قائمة حكومة الكاظمي تضمنت مرشحة المكون المسيحي من المتظاهرين قنبر: العراق لا يستطيع الانتصار على داعش من دون أمريكا ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في العراق.. وإحالة وزير الصحة جعفر علاوي إلى الادعاء العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري السبت، 02 أيار 2020 02:10 م

الاستخبارات الألمانية : حان دور الإخوان بعد حظر حزب الله

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

طالب مسؤول كبير بالاستخبارات الألمانية، السبت، بحظر تنظيم الإخوان الإرهابي في ألمانيا بشكل كامل، على غرار حزب الله اللبناني. 

وفي تصريحات مقتضبة لصحيفة تاجس شبيجل الألمانية، قال شتيفان كرامر، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورنجن الألمانية: "بعد حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا، حان وقت اتخاذ خطوات مماثلة ضد الإخوان".

ووفق المسؤول ذاته، فإن تنظيم الإخوان يستغل الأراضي الألمانية في ممارسة أنشطة معادية للدستور والقانون.

وحول حزب الله، قال كرامر إن حيثيات قرار وزارة الداخلية بحظر المليشيا اللبنانية تفيد بأن الأخيرة "استغلت ألمانيا كنطاق تحرك رئيسي في توفير الدعم اللوجستي والتخطيط للهجمات الإرهابية".

تابع: "كما استخدم حزب الله الأراضي الألمانية في شن هجمات سيبرانية، والتجسس على أهداف محتملة للهجمات الإرهابية في أوروبا".

وخلال الأيام الماضية، تزايدت المطالبات داخل ألمانيا بحظر جماعة الإخوان الإرهابية.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال ألكسندر جورلاخ، الخبير الألماني الأبرز في علوم الأديان والتنظيمات المتطرفة، إن أزمة فيروس كورونا تخلق "ظروفا مثالية" للإرهابيين لتجنيد أتباع جدد في الدول الإسلامية والأوروبية، على حد سواء.

وطالب الحكومة الألمانية بحظر جميع التنظيمات الإرهابية العاملة على أراضيها، وفي مقدمتها تنظيم الإخوان.

وكان المتحدث باسم الداخلية الألمانية ستيف التر كتب على حسابه في تويتر صباح الخميس الماضي: "حظر (وزير الداخلية هورست) زيهوفر أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا".

وتابع: "اتخذت الشرطة إجراءات بشكل متزامن في العديد من الولايات منذ الساعات الأولى من الصباح"، مضيفا: "يمكن لسيادة القانون أن تعمل أيضا في أوقات الأزمات".
ويملك تنظيم الإخوان الإرهابي وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد. وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 02 أيار 2020 02:36 م
إقرأ ايضا
281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

مصادرة وتوقيف واحتجاز.. هكذا تتحرك واشنطن ضد فيلق القدس الإيراني الإرهابي 02 أيار 2020 03:03 م

بنج عام وأحلام السنين1

بعد دفاع نقابة الفنانين العراقيين عن "بنج عام" و"أحلام السنين".. إيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء 02 أيار 2020 02:46 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

انهيار مستشفى ميداني لـ"كورونا" بعد أيام من إنشائه في قطر يكشف فساد النظام .. والغضب الشعبي يتصاعد 02 أيار 2020 02:35 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

تسريب صوتي لأحد السجناء في إيران يكشف مصير المصابون بكورونا داخل سجون طهران 02 أيار 2020 02:19 م

كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 3.3 مليون في العالم والوفيات تقترب من ربع مليون 02 أيار 2020 02:13 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي: سنلاحق زمر الإرهاب أينما فروا وستكون نهايتهم على يد أبناء العراق 02 أيار 2020 02:03 م

أحلام السنين وبنج عام

نقابة الفنانين العراقيين ترد على منتقدي "بنج عام" و"أحلام السنين" 02 أيار 2020 12:07 م

علاوي

ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في العراق.. وإحالة وزير الصحة جعفر علاوي إلى الادعاء العام 02 أيار 2020 10:43 ص

التعليقات