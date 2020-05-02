الصحة تحذر من خطورة سرعة انتشار كورونا بسبب عدم ظهور أعراض المرض

كشفت وزارة الصحة عن ان الكثير من الحالات المصابة بفييروس كورونا لم تظهر عليها أعراض الوباء، محذرة من انتشاره بسرعة كبيرة وارتفاع أعداد المصابين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي، إن "أغلب حالات الاصابة المكتشفة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض المرض، وهو ما يشكل خطراً بسرعة انتشار هذا المرض وزيادة أعداد المصابين.

وأضاف، أن "90 بالمائة من الحالات الموجبة تم تشخصيها خلال عمليات المسح الميداني"، محذراً من "مغبة استمرار كسر حظر التجوال، وعدم الالتزام بشروط الوقاية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنَّ "الوزارة تؤكد على الجهات المعنية بضرورة تكثيف إجراءاتها في فرض حظر التجوال ومحاسبة المقصرين.

وأكد أنَّ "عدم التزام المواطن بتعليمات الوزارة يعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة تعريض الصحة العامة للخطر.

ولفت إلى أن "الوزارة اصدرت من خلال خلية الازمة العديد من القرارات وشروط الوقاية، وأسهمت في تحقيق نتائج جيدة على مستوى خفض الإصابات، إلا أنَّ التراخي في تطبيق القرارات الآن يحتاج الى متابعة بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية ومحاسبة شديدة