التعليم: اليوم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في جميع الجامعات الكترونياً

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ، استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في جميع الجامعات الكترونياً اليوم

وقالت في بيان انه "تم استئناف الدراسة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني /الكورس الثاني/ للعام الدراسي 2019-2020 في جميع الجامعات التي اعتمدت التقويم الجامعي البديل وعن طريق التعليم الالكتروني ايضا وذلك بعد انتهاء الكورس الأول حسب التوقيتات التي اعلنت عنها الوزاوة سابقا.



واشارت الى انها ستسعى لإعطاء الطلبة جميع المعلومات المهمة في المنهاج دون أي تأثير بسبب كورونا وتعطيل الدوام الاجباري عن طريق نظام التعليم الإلكتروني الذي سيكون جزءاً من الدراسات الأولية في الجامعات.



واوضحت انها منحت مرونة وصلاحية للجامعات بتحديد موعد مناسب بعد عودة الدوام بشكل رسمي مهيبة بجميع الطلبة بالمتابعة واستمرار التواصل مع اساتذتهم وجامعاتهم الكترونيا تحقيقا لمصلحة سير العملية التعليمية لهم".