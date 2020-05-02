ماذا قال عدنان حمد عن العودة للتدريب في العراق ؟



اكد المدرب الاسبق للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم عدنان حمد، ان الاجواء غير ملائمة للعودة للعمل في المجال التدريبي او الاداري في العراق.



وقال حمد في تصريح صحفي :" ان الاجواء صعبة وغير ملائمة للتدريب في العراق ".



واضاف :" لا يوجد ما يساعد على العمل وليست هذه الاجواء التي ارغب بالتدريب فيها، ومن غير الممكن تطبيق افكاري في ظل الوضع الحالي".



وبشأن ترشيح النجمين عدنان درجال واحمد راضي لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم ، قال حمد :" من الرائع مشاهدة النجمين درجال و راضي يتنافسان على منصب لخدمة الرياضة العراقية، فالبلد يمر بواقع مترد في جميع المجالات ومن بينها الرياضة، وبامكان الشخصيات الرياضية خدمة الرياضة في البلاد والبحث عن المواهب لرفد المنتخبات الوطنية".





