الفساد المالي وصل إلى عقود "طوارئ" مكافحة فيروس كورونا !

كشفت خلية الازمة النيابية عن ابرام وزارة الصحة عقود طوارئ يشوبها الكثير من الفساد المالي، متهمة وزارة الصحة بـ "استغلال" صلاحياتها للتلاعب بالاموال المخصصة لعقود طوارئ معالجة وباء كورونا قصيرة الامد.



وقال الناطق باسم اللجنة النائب فالح الزيادي في تصريح صحفي :" ان عقود الطوارئ التي ابرمت من قبل وزارة الصحة يشوبها الكثير من الفساد"، مبينا :" ان هذه العقود تندرج ضمن سقف زمني محدد لمكافحة فايروس كورونا ".



واضاف الزيادي:" ان الوزارة تعاقدت على شراء كميات كبيرة من اجهزة التنفس والادوية والمستلزمات الطبية ،و تجهيز العقود المبرمة يتطلب وقتا طويلا”، مشيرا الى :" ان الوزارة حولت العقود من قصيرة الامد الى طويلة الامد ، وهذه القضية تعد من اكبر منافذ الفساد ".



واكد :" ان هناك عشرات العقود الطارئة التي ابرمتها وزارة الصحة لم تصل لغاية الان اي مادة منها الى مخازن وزارة الصحة والشركة العامة لتسويق الادوية ".