نائب سابق : اقليم كردستان يمارس الابتزاز السياسي



اعتبر النائب السابق وائل عبد اللطيف، مطالب الوفد الكردي بمبالغ مالية طائلة كديون سابقة من بغداد ، غير حقيقية وتهدف الى الابتزاز السياسي.



وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي :" ان اقليم كردستان وضع العراق بحرج اقتصادي شديد بسبب تصديره 25% من النفط العراقي دون ادخال الايرادات في موازنة الدولة العراقية ".



واضاف :" ان الحديث عن مطالبات بمبالغ مالية من قبل اربيل مثير للسخرية وهدفه الابتزاز السياسي من اجل تخفيف الضغط عن الاقليم وتنازل الحكومة الاتحادية مجددا لصرف رواتب موظفيه ".



وتابع عبد اللطيف :" ان حكومة اقليم كردستان لن تدفع اموال النفط الخام الى الحكومة الاتحادية مهما حصلت من مباحثات ، سيما مع تشكيل حكومة الكاظمي الجديدة".