كنا : كابينة الكاظمي لاتختلف عن سابقاتها .. وتمثل الكتل السياسية



ر جح رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، انعقاد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا :" ان الكابينة ستعرض دون اغلب الوزارات السيادية لعدم الاتفاق عليها ".



وقال كنا في تصريح صحفي :" ان يوم غد الاحد او بعد غد الاثنين ، سيشهدان انعقاد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ".



واضاف :" ان الكابينة الوزارية الجديدة لن تختلف عن سابقاتها ، وستكون ممثلة للكتل السياسية بشكل توافقي، الا انها ستعرض دون اغلب الوزارات السيادية ".



ولفت كنا الى :" ان هناك ملاحظات على اختيار بعض الوزراء والبرنامج الحكومي ، ومن المفترض اجراء تعديلات عليهما خلال الساعات المقبلة".