وفد كردي جديد في بغداد ..غدا



كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، عن وصول وفد كردي جديد الى العاصمة بغداد غدا الاحد، فيما افصحت عن اهم المحاور التي سيطرحها الوفد الجديد.



وقالت النجار في تصريح صحفي :" ان وفدا كرديا رفيعا سيصل الى العاصمة بغداد يوم غد الاحد ، وسيبحث مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والزعامات السياسية والجهات المعنية الملفات العالقة بين الاقليم والمركز ، ومنها ملف تشكيل الحكومة واستحقاق الاكراد في الموازنة ورواتب موظفي الاقليم ".



واضافت :" ان المشهد العراقي برمته معقد ويحتاج الى اكثر من زيارة لحل جميع الملفات العالقة"، مبينة :" ان الوفد الكردي يسعى الى ايجاد حل جذري لجميع الملفات المتعلقة بالموازنة ورواتب موظفي الاقليم ".