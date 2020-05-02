بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 02 أيار 2020
آخر الأخبار
الدليمي: عرض قوائم الكاظمي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتأكيد ليست رسمية ولانهائية بعد دفاع نقابة الفنانين العراقيين عن "بنج عام" و"أحلام السنين".. إيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء إصابات كورونا تتجاوز 3.3 مليون في العالم والوفيات تقترب من ربع مليون الكاظمي: سنلاحق زمر الإرهاب أينما فروا وستكون نهايتهم على يد أبناء العراق تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل نائب: كابينة الكاظمي حزبية ولم تحسم بعد نقابة الفنانين العراقيين ترد على منتقدي "بنج عام" و"أحلام السنين" يونادم كنا: قائمة حكومة الكاظمي تضمنت مرشحة المكون المسيحي من المتظاهرين قنبر: العراق لا يستطيع الانتصار على داعش من دون أمريكا ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في العراق.. وإحالة وزير الصحة جعفر علاوي إلى الادعاء العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 02 أيار 2020 12:38 م

تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل

كورونا في كردستان
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزارة تستمر في اجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص ست حالات اصابة جديدة بكورونا في محافظة أربيل".

وأضافت أن "المصابين خمسة رجال وامرأة من سكنة قضاء سوارن في حي "برايتي"، و"26 گولان"، ومجمع "گلاله"، مؤكدة ان المصابين الخمسة الجُدد ملامسون لمصابين سابقين".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل 02 أيار 2020 01:57 م

الصحة-768x480

الصحة تحذر من خطورة سرعة انتشار كورونا بسبب عدم ظهور أعراض المرض 02 أيار 2020 01:55 م

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية تستبعد تقليل رواتب الموظفين وتدعو الحكومة لايجاد بديل لسد العجز 02 أيار 2020 01:35 م

كورونا

مدير مستشفى ببغداد متفائل بقرب " الانتصار" على كورونا 02 أيار 2020 11:34 ص

برج كهرباء

الطاقة النيابية : أبراج نقل الكهرباء في ديالى تستهدف لهذا السبب ... 02 أيار 2020 11:26 ص

حنين القدو

المالية النيابية : خفض الرواتب أو التلاعب بها .. مخالفة قانونية 02 أيار 2020 11:24 ص

صحة الكرخ

صحة الكرخ توجه رسالة لأهالي الشعلة: كورونا سينتشر بينكم أسرع من النار بالهشيم 02 أيار 2020 11:07 ص

الإنترنت

وزير الاتصالات يعزو ضعف خدمة الإنترنت في البلاد، إلى الحجر المنزلي بسبب كورونا 02 أيار 2020 11:05 ص

التعليقات