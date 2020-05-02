تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.



وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزارة تستمر في اجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص ست حالات اصابة جديدة بكورونا في محافظة أربيل".



وأضافت أن "المصابين خمسة رجال وامرأة من سكنة قضاء سوارن في حي "برايتي"، و"26 گولان"، ومجمع "گلاله"، مؤكدة ان المصابين الخمسة الجُدد ملامسون لمصابين سابقين".