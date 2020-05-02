المباشرة ببر نامج إعداد وتطوير الحكام .. إلكترونيا



اعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المركزي لكرة القدم عن المباشرة بتطبيق البرنامج المعد لاعداد وتطوير الحكام معرفياً وبدنياً، من خلال ورشة العمل الالكترونية الجماعية العامة.



واوضح الناطق الاعلامي للجنة رعد سليم: " ان البرنامج يسهم في الحفاظ على جاهزية الحكام بصورة مستمرة، وتتم متابعة تنفيذ خطواته من رئيس واعضاء اللجنة والدائرة التحكيمية ".



واضاف سليم :" ان البرنامج يتضمن محاضرات نظرية في قانون اللعبة ومستجداته، وطرح الاسئلة العامة وعرض افلام لتحليل الحالات التحكيمية والتدريبات العملية وتمارين اللياقة البدنية، في خطوة لتطوير قدرة الحكام على اتخاذ القرار الصحيح والعمل بروح الفريق الواحد ".