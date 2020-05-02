يونادم كنا: قائمة حكومة الكاظمي تضمنت مرشحة المكون المسيحي من المتظاهرين

علق النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا، اليوم السبت، على قائمة المرشحين لتولي مناصب وزارية في حكومة مصطفى الكاظمي، المتداولة من قبل وسائل إعلام.



وقال كنا في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي ( من المتظاهرين ! ) وكأن ثروة العراق سرقها المسيحيون !"



وأضاف، أن "المكلف يقول بكونها مرشحة الكنيسة التي تنفي ذلك، والسيدة تفتخر بعضويتها في الديمقراطي الكردستاني ! حزورة ! عذرا سيادة المكلف، إرادة المكون من خلال نوابه لم تحترم ، بالتوفيق".