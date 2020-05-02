مدير مستشفى ببغداد متفائل بقرب " الانتصار" على كورونا



اكد مدير مستشفى الكندي التعليمي في بغداد الدكتور سالم البهادلي، ان التشخيص المبكر بفايروس كورونا يسهم في تجاوز الازمة، مبينا :" ان المعطيات الحالية تؤشر قرب الانتصار على الوباء".



وقال الكندي في تصريح صحفي :" ان التشخيص المبكر واحد من المعطيات التي يعول عليها في تجاوز الازمة" ، موضحا :" ان القرارات التي تتخذ من خلية الازمة ، خاصة في ما يتعلق بالعزل المناطقي ، تتخذ بناء على دراسة بشكل يومي من خلايا الرصد الوبائي في بغداد ".



واضاف:" ان ما تم انجازه يجب الحفاظ عليه باتباع التوصيات والبقاء على نفس الحس العالي بالمسؤولية والحرص"، مبيناً :" ان المعطيات تؤشر قرب انفراج الازمة والانتصار على هذا الوباء".