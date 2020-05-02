الطاقة النيابية : أبراج نقل الكهرباء في ديالى تستهدف لهذا السبب ...





كشف عضو لجنة الطاقة النيابية همام التميمي عن اسباب الاستهداف المستمر لابراج نقل الكهرباء في محافظة ديالى، فيما اشار الى عودة خط ميرساد الايراني الى الخدمة خلال ساعات.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان ابراج نقل الكهرباء تتعرض الى الاستهداف بشكل سنوي من قبل الارهابيين بسبب وعورة الاراضي التي تقع فيها ونقص القطعات الامنية هناك".



وطالب النائب عن محافظة ديالى بحماية ابراج الكهرباء بتعزيز القطعات الامنية واستخدام الكاميرات الحرارية.



واضاف: "اجرينا زيارة ميدانية لابراج خط ميرساد الايراني في منطقة وادي الثلاب قرب خانقين ، وتفقدنا اعمال صيانة ابراجه التي تعرضت الى الاستهداف، والخطوط ستعود للخدمة خلال ساعات فور اكمال عمليات الصيانة".