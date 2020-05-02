سائرون : تحديد موعد التصويت لايعني تمرير الحكومة !

أكد النائب عن تحالف "سائرون" جمال فاخر عدم وجود ضمانات حقيقية لتمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي حتى الآن، مشيرا الى :" ان بعض الكتل قد تغير مواقفها في الثواني الاخيرة ".



وقال فاخر في بيان صحفي :" ان اكمال الكابينة الوزارية وتحديد موعد جلسة التصويت عليها، لا يعني ان الحكومة الجديدة ستمرر داخل البرلمان".



واضاف :" ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عمل على ارضاء كافة الاطراف السياسية، وجعل حكومته حكومة شراكة ".