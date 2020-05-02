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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 02 أيار 2020 11:09 ص

نائب : الكاظمي يحظى بدعم جيد .. لكنه سيواجه تحديات كبيرة

الكاظمي

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي:"  ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يحظى بدعم جيد، فيما توقع أن يواجه تحديات كبيرة جداً.

وقال المحمدي في تصريح صحفي :" ان رؤية تحالف القوى تؤكد ضرورة منح الكاظمي مرونة كبيرة في اختيار كابينته"، متوقعاً ان "يواجه الكاظمي تحديات كبيرة جداً، خصوصاً اذا لم تشترك جميع الكتل في التشكيلة الحكومية".

واضاف:" ان الكاظمي الذي يحظى بدعم جيد، سواء من قبل المجتمع الدولي والقوى السياسية، يواجه ملفات مهمة، بينها محاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، والارهاب".
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