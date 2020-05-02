نائب : الكاظمي يحظى بدعم جيد .. لكنه سيواجه تحديات كبيرة



اكد النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي:" ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يحظى بدعم جيد، فيما توقع أن يواجه تحديات كبيرة جداً.



وقال المحمدي في تصريح صحفي :" ان رؤية تحالف القوى تؤكد ضرورة منح الكاظمي مرونة كبيرة في اختيار كابينته"، متوقعاً ان "يواجه الكاظمي تحديات كبيرة جداً، خصوصاً اذا لم تشترك جميع الكتل في التشكيلة الحكومية".



واضاف:" ان الكاظمي الذي يحظى بدعم جيد، سواء من قبل المجتمع الدولي والقوى السياسية، يواجه ملفات مهمة، بينها محاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، والارهاب".