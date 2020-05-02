قنبر: العراق لا يستطيع الانتصار على داعش من دون أمريكا

أكد السياسي، انتفاض قنبر، أن العراق ليس بإمكانه الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي من دون الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال قنبر في تغريدة له على "تويتر"، إن "هجوم المكيشيفة يبين: رجوع قوي لداع ، فشل الحشد عسكرياً رغم الكلفة العالية غياب الطيران الأمريكي بسبب هجومات ميليشيات ايران ويعد نصراً للدواعش".

وأضاف "على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات لتطمين الأمريكان وإرجاعهم إلى معركة داعش فورا!"، مبيناً أن "العراق لا يستطيع الانتصار على داعش من دون أمريكا".

وتعرضت قوات الحشد الشعبي، لهجوم من قبل تنظيم داعش في منطقة المكيشفية في محافظة صلاح الدين، فجر اليوم السبت، مما خلف 10 شهداء واصابتين في صفوف الحشد.