وزير الاتصالات يعزو ضعف خدمة الإنترنت في البلاد، إلى الحجر المنزلي بسبب كورونا

عزا وزير الاتصالات نعيم الربيعي، ضعف خدمة الانترنت في البلاد، إلى الحجر المنزلي، الناتج عن انتشار فيروس كورونا، وارتفاع أعداد المستخدمين للشبكة العنكبوتية في العراق.

وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن "خسائر العراق جراء تهريب سعات الانترنت تزيد عن ثلاثة ملايين دولار شهرياً، مشيراً إلى أنه وقبل ظهور فيروس كورونا، كان عدد المستخدمين لشبكة الانترنت بحدود 11 مليون مستخدم، لكنه ارتفع أثناء الحظر وتجاوز 20 مليون مستخدم.



واضاف"سوف نطلق فرص استثمارية ومشاريع جاهزة خلال تسلم الحكومة الجديدة تسهم بتطوير قطاع الاتصالات في المستقبل، وإضافة إلى ذلك قمنا بتطوير البنى التحتية، لكن الفرصة لم تكن سانحة حيث واكبتها التظاهرات الشعبية، وانتشار وباء كورونا على مستوى العالم، لكننا طامحون لتحسين خدمة الإنترنت في العراق بصورة عامة وتقليل الأسعار المرتفعة أسوة بدول الجوار والمنطقة



ولفت الى ان "عدد المستخدمين لشبكة الانترنت قبل الوباء بحدود 11 مليون مستخدم وأثناء الحظر ارتفع هذا العدد وتجاوز 20 مليون مستخدم على هذه الشبكة، التي هي أساساً بحاجة إلى تطوير لأنها تعتمد على شبكات واي فاي الأبراج التي لا تلبي طموح المواطن العراقي إضافة إلى أن أسعارها مرتفعة جداً، لذا منحنا تخفيضاً بحدود 25% من سعات الانترنت مجانية تذهب إلى المواطن خلال هذه الفترة، وخفضنا أسعار الإنترنت وقمنا بزيادة السعات، كما زودنا كافة المستشفيات ومواقع الحجر الصحي بالانترنت مجاناً والتي عددها يتراوح بين 45 – 50 مركزاً للحجر الصحي.

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وأشار وزير الاتصالات الى ان "الشارع متذمر من عمل شركات الاتصال من ناحية الأسعار والخدمة، وهذه المواضيع مطروحة لأغراض الدراسة، فنحن في ظرف صحي مختلف، لذلك يجب أن نراجع سياستنا التسعيرية ونراجع خدماتنا، بحيث تكون مواكبة للمرحلة القادمة وتلبي طموحات المواطن العراقي".