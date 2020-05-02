لجنة نيابية تتفاجأ بخلو برنامج الكاظمي منالاهتمام بواقع الشباب والرياضة و تتحفظ عليه

أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية انها تفاجأت من خلو برنامج المكلف الحكومي من فقرة تخص أستراتيجية العمل للنهوض بواقع الشباب والرياضة.



وقالت في بيان انها تابعت باهتمام بالغ البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى مجلس النواب وما تضمنه من فقرات تخص عمل الحكومة المقبلة في شتى المجالات الا أننا فوجئنا بخلوه من فقرة تخص أستراتيجية العمل للنهوض بواقع الشباب والرياضة التي تهم شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي.



واضاف ان : اللجنة كانت تأمل من رئيس الوزراء المكلف ان يحظى قطاع الشباب والرياضة باهتمامه في البرنامج الحكومي كون الشعب العراقي يعد من المجتمعات الشبابية بالاضافة الى ذلك أن التغيير الكبير الذي حصل في الحكومة كان في طليعة تحقيقه الشباب الذين سقط عدد منهم شهداء وجرحى في ساحات التظاهرات.



واعلنت اللجنة تحفظها على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كونه تجاهل دور الشباب ولم يتضمن اي خطط او مناهج او أستراتيجيات لتطوير واقعهم اوالاهتمام بمتطلباتهم واحتياجاتهم اسوة بالبرامج الحكومية في الدول الاخرى.



واكدت ان: عدم اهتمام البرنامج الحكومي بشريحة الشباب سيؤدي الى التباعد وعدم التفاعل الايجابي بين الحكومة وهذه الشريحة المهمة ذات الطاقات الجبارة التي لو أستثمرت بشكل صحيح ووضع لها خطط وبرامج حقيقة فأنها ستسهم بالنهوض بالبلد.



وشددت اللجنة على : ضرورة ان يقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتصحيح البرنامج الحكومي وتضمينه فقرة تخص الشباب والرياضة حتى نعطي بارقة أمل لشبابنا المكافح ودورهم في بناء العراق العزيز.