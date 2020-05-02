مقترح لإيقاف استيراد السيارات والكماليات بسبب الأزمة المالية

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن إرسال الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقترحاً الى وزارة التجارة يقضي بإيقاف استيراد السيارات والكماليات؛ جراء الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا.



وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في تصريح صحفي إن : الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت مقترحاً إلى وزارة التجارة يتضمن إيقاف استيراد السيارات والكماليات لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن : المقترح جاء بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



وأوضح الصفار ان : وزارة التجارة هي المعنية، وستكون صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن.