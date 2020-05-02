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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 02 أيار 2020 10:43 ص

ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في العراق.. وإحالة وزير الصحة جعفر علاوي إلى الادعاء العام

علاوي

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالعراق، ليصل العدد الإجمالي للحالات المكتشفة إلى 2153، فيما تم إحالة وزير الصحة جعفر علاوي إلى "الادعاء العام" بسبب مخالفات "خاصة بكورونا".

وذكرت الوزارة، أن الحالات الـ68 الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية،  هي 35 في العاصمة بغداد، و17 في البصرة، و7 في كل من كركوك وميسان، وحالة واحدة في كل من النجف وأربيل.

وحتى الآن توفى 94 شخصا بسبب جراء الإصابة بالفيروس في العراق، بينما شفي 1414 شخصا.

في ذات السياق، أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، إحالة وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، إلى الادعاء العام.

وقال  رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، إن لجنة الصحة والبيئة أحالت اليوم ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا، إلى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها.

 إذ تضمنت هذه الملفات مخالفات، من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار، ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة، وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة.

وطالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصحة لمخالفته القوانين وعدم حضوره إلى مجلس النواب رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل اللجنة.

وقد اتخذت السلطات عدة تدابير لاحتواء اندلاع الـ COVID-19، بما في ذلك حظر التجول في جميع أنحاء البلاد.

لكن تم تخفيف إجراءات حظر التجول الأسبوع الماضي، وشهدت حالات الإصابة ارتفاعا بالتزامن مع تخفيف الإجراءات، إذ سجلت بعد 3 أيام من تخفيف إجراءات الحظر 45 إصابة، بالمقارنة مع 20-25 إصابة قبل التخفيف.

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