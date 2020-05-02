مظهر محمد صالح : الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن ادخار رواتب الموظفين

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن ادخار رواتب الموظفين.



وقال صالح في تصريح صحفي ان : مثل هكذا إجراء جوهري يمس الإنفاق العام وجملة من القوانين التي بنيت بموجبها الرواتب والأجور وغيرها من تعويضات المشتغلين، بحاجة إلى قرار لمجلس الوزراء وتشريع من مجلس النواب.



وأضاف : حتى اللحظة لم يعتمد شيء، وإن ما يشاع هو تسرب أخبار من غرف المداولات عن خيارات مختلفة لمواجهة الظرف الاقتصادي والمالي القاهر للدولة بسبب تعثر عوائد النفط إزاء انهيار الأسواق النفطية والكساد العالمي والجائحة التي سببها كورونا على الصعيد الدولي.