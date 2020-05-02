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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 02 أيار 2020 10:35 ص

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة عراقية بتهمة التعامل مع فيلق القدس

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فرضت الولايات المتحدة ، عقوبات على فرد وشركة لخدمات التعدين مرتبطة بإيران 
 وقالت  وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشخص المدرج بالقائمة السوداء، مرتبط بـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني.
 واوضحت إنها فرضت عقوبات على شركة لخدمات التعدين ومالكها لاتهامه بأنه ساعد في دعم فيلق القدس الإيراني ومن ذلك أنه بذل جهدا لتهريب شحنات من إيران إلى اليمن.
 واشارت الى  ان أمير ديانت الذي يحمل جنسية عراقية إيرانية، دعم عمليات التهريب التي يقوم بها فيلق القدس على مدى سنوات ومن ذلك أنه بذل جهودا استهدفت شحن أسلحة من بينها صواريخ.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "يواصل النظام الإيراني ومؤيدوه إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية وذلك على حساب صحة ورفاهية الشعب الإيراني.
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