نائب عن سائرون: لا توجد ضمانات حقيقية لتمرير حكومة الكاظمي

أكد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر عدم وجود ضمانات حقيقية لتمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي حتى الآن، مشيرا الى أن بعض الكتل قد تغير مواقفها في الثواني الأخيرة.



وقال فاخر في بيان ان : اكمال الكابينة الوزارية وتحديد موعد جلسة التصويت عليها، لا يعني ان الحكومة الجديدة ستمرر داخل البرلمان.مضيفا ان : الكاظمي عمل على ارضاء كافة الاطراف السياسية، وجعل حكومته حكومة شراكة.