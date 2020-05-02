وفد حكومة الإقليم يعود إلى أربيل ويصف أجواء المباحثات التي أجراها بالإيجابية



عاد وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، بعد زيارة لبغداد استمرت عدة ايام.



وقال بيان لحكومة الاقليم انه : على الرغم من أن الاجتماعات جرت في فترة معقدة ومليئة بالمشاكل، إلا أن اجواءها كانت ايجابية.



واضاف : من المقرر ان تُستأنف الاجتماعات الاسبوع المقبل لعرض العديد من المقترحات لحل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وخصوصا حول موضوعي النفط والموازنة.



واكدت حكومة إقليم كردستان التزامها بنقاط مذكرة التفاهم الموقعة في أواخر العام الماضي مثلما التزمت بكافة بنود قانون الموازنة الماضية.