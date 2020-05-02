شركة أمريكية تحصل على تصريح باستخدام علاج "ريمد سيفير" لعلاج مصابي كورونا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن حصول شركة جلعاد على تصريح طارئ من منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية لاستخدام علاج "ريمد سفير" لحالات كوفيد 19.



ووصف البيت الأبيض، تلك الخطوة بالجيدة في محاربة وباء كورونا مشيرا إلى أن التصريح للشركة جاء في لقاء غير معلن عنه بعد أن أعلنت FDAالتصريح الطارئ يوم الجمعة الأول من آيار.



يذكر أن خلافا دب في الأوساط العلمية أبان الآونة الأخيرة حول مدى فعالية دواء "ريمد سفير" في معالجة حالات كورونا فبينما أعلن كبير أطباء البيت الأبيض عن فعاليته قال علماء آخرون انه غير فعال مع الفيروس.