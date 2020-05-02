ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 2153حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 68 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما أشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة و39 حالة شفاء.



وأكدت الوزارة، في بيان، أن مجموع الإصابات بلغ ألفين و153 ومجموع الوفيات 94، ومجموع حالات الشفاء، ألف و414.



وأوضحت، أنه "تم فحص 3 آلاف و338 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق، 95 ألفا و399".



وأضافت الوزارة، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 68 إصابة في العراق"، موضحة أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في المثنى، وشفاء 39 حالة".



وقالت الوزارة في بيان: "يجب تنفيذ التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع المحاسبة الشديدة للمخالفين حماية للجميع".

