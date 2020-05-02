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السبت, 02 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 02 أيار 2020 09:08 ص

بالوثيقة.. القائمة النهائية لمرشحي حكومة الكاظمي

الكاظمي

كشفت مصادر سياسية، عن أسماء المرشحين لكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الوزارية.

وقالت المصادر، إنه " تم ترشيح حارث محمد وعبد الكريم هاشم لاختيار أحدهما لوزارة الخارجية"، وأنه "تم ترشيح عثمان الغانمي ونجيب الصالحي وعدنان الزرفي لاختيار احد الاسماء لمنصب وزير الداخلية".

وأضافت أنه "تم ترشيح احسان عبد الجبار لوزارة النفط، كما تم ترشيح جاسم عبد الزهرة ونزار قحطان حسن لاختيار أحدهما لوزارة الكهرباء".

 وتابعت "ترشيح جواد عبد الرضا عبد الباقي وناصر حسين بندر لاختيار احدهما لوزارة النقل"، لافتا الى "ترشيح عبد الرزاق قنبر لوزارة الصحة".

 وبينت المصدر أنه "تم ترشيح طالب جاسب لفته ومحمد كريم جاسم لاختيار احدهما لمنصب وزير الزراعة"، موضحين أنه "تم ترشيح فيصل الجربا وجمعه عناد لاختيار احدهما لمنصب وزير الدفاع".

وأكدت المصادر "ترشيح عدنان درجال لمنصب وزير الرياضة وأمجد محمد أمين لمنصب وزير العدل"، مشيرين إلى أنه "تم ترشيح خالد بتان النجم لمنصب وزير التخطيط".

ولفت المصدر أنه "تم ترشيح صالح عبدالله بدران ومنهل عزيز محمود لاختيار احدهما لوزارة الصناعة، وترشيح نوار نصيف وماهر حماد جوهان لاختيار احدهما لمنصب وزير التجارة"، مؤكدا "ترشيح اسراء هاشم دحام وفلاح محمود احمد لاختيار أحدهما لوزارة التربية".

 وأضافت أنه "تم ترشيح ايفان فائق يكوب وثناء حكمت ناصر لاختيار احدهما لمنصب وزير الهجرة، كما تم ترشيح كاظم هيلان السهلاني وهشام حسن الذهبي لاختيار أحدهما لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعي"، و"الاتصالات رشح لها أركان شهاب أحمد وعلي محمد خلف لاختيار أحدهما للمنصب".

 وأكد المصادر أنه "تم ترشيح جاسم محمد دويج ومهدي رشيد مهدي لمنصب وزير الموارد المائية، وترشيح هشام صالح داود لمنصب وزير الثقافة وترشيح نازنين محمد وسو لمنصب وزير الإعمار"، موضحين أنه "لم يتم لغاية الآن ترشيح أية شخصية لمنصب وزير المالية".

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