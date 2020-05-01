نائب: القوى السياسية التي أعلنت دعمها للكاظمي ستنقلب عليه في جلسة التصويت

يرى عضو مجلس النواب باسم خشان، أن القوى السياسية التي أعلنت دعمها لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ستنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان.



وقال خشان، في تصريح صحفي، إن "القوى السياسية، دائما ما تلعب على الوقت الأخير، لحسم اي ملف عليه خلافات، ولهذا هي اعلنت دعمها للكاظمي وتمريره في البرلمان، لكنها سوف تنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان".



وحذر خشان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "من تغيير القوى السياسية دعمها له في الثواني الأخيرة من عقد جلسة التصويت على منحه الثقة، فهي سوف تعمل على عرقلة هذا الامر بكل تأكيد".