قصف إسرائيلي جديد يستهدف مستودع أسلحة لـ "حزب الله" الإرهابي في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتجدد القصف الإسرائيلي اليوم الجمعة على مواقع "حزب الله" الإرهابي في حمص.

وأوضح أن دوي انفجارات عنيفة سمعت في مدينة حمص ومحيطها، ناجمة عن قصف صاروخي إسرائيلي جديد، استهدف بحسب المرصد، مستودعاً للذخيرة والصواريخ تابع لحزب الله اللبناني ضمن معسكر "الحسن بن الهيثم"، الواقع على طريق حمص – تدمر.

وأحدثت عملية تدمير المستودع بفعل الصواريخ الإسرائيلية انفجارات عنيفة، حيث تطايرت الشظايا إلى داخل مدينة حمص، فيما سبقت عملية الانفجارات محاولة تصدي دفاعات النظام الجوية للاستهداف الجديد.

يذكر أن إسرائيل ضربت عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية قواعد وقوافل لحزب الله، الذي يملك وجودا كبيرا في الجزء الخاضع للسيطرة السورية من هضبة الجولان.



