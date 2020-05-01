تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، تسجيل ٧ سبع إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان.

وذكر بيان للدائرة، أن المصابين هم ملامسون لحالة موجبة سابقة كانت قد قدمت من سفر من خارج العراق حيث تم سحب ٢٥ نموذجا منهم كإجراء وقائي، واتخذت الدائرة الاجراءات المتعلقة بالإصابة كافة .

ودعا البيان" أهالي محافظة ميسان الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع.. ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى".