كتل سياسية: المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي منقوص ولن نصوت عليه

كشف مصادر مطلعة، عن إبلاغ قوى سياسية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عدم تصويتها على المنهاج الوزاري الذي قدمه الاخير إلى مجلس النواب العراقي، إلا في حال اجراء تعديل عليه.

وقالت المصادر ان "غالبية القوى السياسية الشيعية، ابلغت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بتحفظها على المنهاج الوزاري، بسبب عدم تحديد موعد صريح لأجراء الانتخابات المبكرة، وكذلك عدم تضمينه فقرة خاصة، بإخراج القوات الامريكية والاجنبية من العراق، وفق قرار البرلمان العراقي".

وبينت المصادر ان "هذه الجهات، ابلغت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، انها لن تصوت على هذا المنهاج، دون اجراء تعديل عليه، وتضمين هذه الفقرتين المهمة، حتى يتم التصويت عليه، ويكون ملزم التنفيذ للحكومة الجديدة".

ووقعّ رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي امس الاربعاء كتاب المنهاج الوزاري لحكومته وبعثه لرئاسة مجلس النواب.

واظهر تسجيل فيديوي نشره مكتبه الاعلامي اليوم الكاظمي وهو يوقع على المنهاج قائلا في حديث مقتضب "اوقع المنهاج الوزاري عاش العراق ارضا وشعبا وسيادة وطنية".

"وكان مصدر سياسي مطلع قد ابلغ في وقت سابق من اليوم شفق نيوز بأن الكاظمي انتهى من عملية تشكيل الكابينة الوزارية، عدا وزارتي الداخلية والدفاع، فهناك خلاف شيعي – شيعي عميق على حقيبة الداخلية، وخلاف اقل على الدفاع بين القوى السياسية السنية".