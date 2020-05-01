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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 01 أيار 2020 03:18 م

محلل سياسي: الغليان الشعبي كفيل بإسقاط حكومة العراق الموالية لإيران

تظاهرات العراق
أكد المحلل السياسي، علي فاضل، أن الغليان الشعبي من خلال التظاهرات، كفيل بإسقاط حكومة العراق الموالية لإيران.

وقال فاضل في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "تشكيل حكومة من قِبل إيران وعبيدها، سيؤدي الى انهيار كل شيء في العراق خاصة بعد نفاذ صبر أمريكا اتجاه من أتت بهم من الشوارع".

وأضاف ان "الغليان الشعبي والصيف اللاهب في العراق وعوده التظاهرات ولا وجود للكهرباء والكساد الاقتصادي وتبعات كورونا سيكون كفيل بإسقاط الحكومة من دون التدخل العسكري المباشر".

وأوضح أن "الحكومة العراقية تطبق الآن آخر تمديد لاستيراد الغاز من إيران حصراً وهذا كفيل بانهيار المنظومة الكهربائية التي هي عصب الحياة".

وتابع "ما على أشباه الساسة ودميتهم الكاظمي الانتباه على اختيار الاشخاص الذين يمثلون مطالب المتظاهرين".
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