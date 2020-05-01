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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 أيار 2020 03:05 م

الملالي يهدد ألمانيا بعد قرار برلين حظر حزب الله‎ اللبناني وتصنيفه منظمة إرهابية !!

علي خامنئي
نددت إيران، اليوم الجمعة، بحظر ألمانيا لأنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها، وقالت إنها ستواجه عواقب لقرارها الإذعان لما زعمت أنه "ضغوط إسرائيلية وأمريكية".
وكانت ألمانيا أعلنت، الخميس، حزب الله "منظمة شيعية إرهابية"، وقام العشرات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة بمداهمة مساجد ومؤسسات مرتبطة بالحزب اللبناني في أنحاء البلاد.
وفي بيان، صدر ليل الخميس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الحظر يتجاهل "حقائق منطقة غرب آسيا".
واعتبر البيان أن القرار يستند فقط إلى أهداف "الآلة الدعائية للكيان الصهيوني والنظام الأمريكي المتخبط"، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس.
وقالت إيران إن القرار "اتخذ تماما بلا احترام للحكومة والشعب اللبناني، لأن حزب الله جزء رسمي ومشروع من الحكومة والبرلمان اللبناني".
وأضافت: "يتوجب على الحكومة الألمانية تحمل التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة الجماعات الإرهابية الحقيقية في المنطقة".
وحزب الله لاعب سياسي أساسي في لبنان، وهو حليف لإيران والنظام السوري. وقد تأسس عام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وخاض حربا مع إسرائيل عام 2006.
وتصنف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله منظمة إرهابية، وتدعوان حلفاءهما لاتخاذ القرار نفسه.
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