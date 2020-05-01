بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 02 أيار 2020
آخر الأخبار
الدليمي: عرض قوائم الكاظمي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتأكيد ليست رسمية ولانهائية بعد دفاع نقابة الفنانين العراقيين عن "بنج عام" و"أحلام السنين".. إيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء إصابات كورونا تتجاوز 3.3 مليون في العالم والوفيات تقترب من ربع مليون الكاظمي: سنلاحق زمر الإرهاب أينما فروا وستكون نهايتهم على يد أبناء العراق تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل نائب: كابينة الكاظمي حزبية ولم تحسم بعد نقابة الفنانين العراقيين ترد على منتقدي "بنج عام" و"أحلام السنين" يونادم كنا: قائمة حكومة الكاظمي تضمنت مرشحة المكون المسيحي من المتظاهرين قنبر: العراق لا يستطيع الانتصار على داعش من دون أمريكا ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في العراق.. وإحالة وزير الصحة جعفر علاوي إلى الادعاء العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 01 أيار 2020 01:59 م

صراع كبير على الوزارات.. وسائرون يكشف حسم 19 وزارة في حكومة الكاظمي

الصدر والكاظمي

انتقد المحلل السياسي، أحمد الزيادي، من يصفون حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بـ"المستقلة"، بينما كشف نائب كردي عن كتلة سائرون عن اتفاق الكتل السياسية على حسم 19 وزارة في حكومة الكاظمي.

وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن هناك صراع وضغط كبير ومفاوضات جارية بين الكتل السياسية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الوزارات والوكالات والهيئات المستقلة في حكومة الكاظمي.

وأضاف أن "أمر المفاوضات وصل لتقاسم المناصب حتى مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناَ ان "الناس أصبحت واعية وتعرف كل شيء ومن يصف الحكومة بالمستقلة يستهزئ بعقول الناس".

من جانبه، قال ازاد حميد شفي، إن الكتل السياسية اتفقت على التصويت على 19 وزارة مع تأجيل التصويت على وزارات المالية والداخلية والنفط مبينا ان الكتل السياسية اتفقت على منح الداخلية لتحالف العامري والنفط لتيار الحكمة والمالية للكرد.

لكنه أشار إلى أن الكتل السياسية لم تتفق بعد على الأشخاص المرشحين لتولي تلك الوزارات.

وعن موقف كتلة سائرون من تولي الدكتور فؤاد حسين منصب وزارة المالية، أوضح أن "سائرون ليس لديها أي تحفظات حيال فؤاد الحسين لكن بعض النواب في الكتلة لازالوا يتحفظون على توليه الوزارة مرة اخرى".

وأشار مراقبون إلى أنه على الرغم من الخلافات التي استجدت في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، فإنه لا يزال يحظى بدعم شبكة واسعة من السياسيين.

وفي حال سارت المفاوضات في طريق التوافق العام على الملفات الكبرى والنقاشات الفرعية بشأن القضايا الأقل شأناً، فإن حكومة الكاظمي قد ترى النور في غضون خمسة أيام، وفقا للمؤشرات المتاحة.

وبدا أن حلقة المعارضين للكاظمي تضيق وربما تتلاشى، في ظل اتساع رقعة المؤيدين، ما جعل أي موقف مناهض لجهود تشكيل الحكومة تغريداً خارج السرب.

وبينما توقفت الأطراف الشيعية الموالية لإيران عن إصدار التعليقات المضادة للكاظمي، تشجعت القوى السياسية السنية والكردية على إبداء مزيد من الدعم لجهود المكلف.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

مصادرة وتوقيف واحتجاز.. هكذا تتحرك واشنطن ضد فيلق القدس الإيراني الإرهابي 02 أيار 2020 03:03 م

بنج عام وأحلام السنين1

بعد دفاع نقابة الفنانين العراقيين عن "بنج عام" و"أحلام السنين".. إيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء 02 أيار 2020 02:46 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

انهيار مستشفى ميداني لـ"كورونا" بعد أيام من إنشائه في قطر يكشف فساد النظام .. والغضب الشعبي يتصاعد 02 أيار 2020 02:35 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

تسريب صوتي لأحد السجناء في إيران يكشف مصير المصابون بكورونا داخل سجون طهران 02 أيار 2020 02:19 م

كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 3.3 مليون في العالم والوفيات تقترب من ربع مليون 02 أيار 2020 02:13 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

الاستخبارات الألمانية : حان دور الإخوان بعد حظر حزب الله 02 أيار 2020 02:10 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي: سنلاحق زمر الإرهاب أينما فروا وستكون نهايتهم على يد أبناء العراق 02 أيار 2020 02:03 م

أحلام السنين وبنج عام

نقابة الفنانين العراقيين ترد على منتقدي "بنج عام" و"أحلام السنين" 02 أيار 2020 12:07 م

التعليقات