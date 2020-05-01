تطبيعية اتحاد الكرة : نعمل لاكمال النظام الاساس وفسح المجال للكفاءات في الانتخابات

اكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، انها تعمل على اكمال النظام الاساس وفسح المجال امام الرياضيين والكفاءات للترشيح للانتخابات .



وقال رئيس الهيئة اياد بنيان في بيان صحفي :" ان الهيئة التطبيعية تعمل جاهدة على اكمال النظام الاساسي للاتحاد بالصورة التي يتمناها الجميع وفقا للمعايير الدولية والرؤية المحلية، بفسح المجال امام الرياضيين والكفاءات للترشيح للانتخابات، بعيدا عن التهميش والاقصاء ".



واضاف بنيان :" ان الهيئة اجتمعت عبر ( السكايب ) مع اعضاء من الاتحادين الدولي والاسيوي وعضو مكتب ( فيفا ) في دبي، للاطلاع على آخر الخطوات التي قامت بها التطبيعية منذ تسلمها مهمة ادارة ملف اتحاد الكرة ".



واشار الى :" ان الاجتماع اتسم بالايجابية بعد تقديم الشرح المفصل عن الخطوات التي قامت بها الهيئة و اسلوب تعاملها مع الامور بطريقة سلسة للوصول الى الاهداف المرسومة، التي من ابرزها العمل على تكملة النظام الاساسي للاتحاد واقامة انتخابات الاتحادات الفرعية ".

ف.ا