بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 02 أيار 2020
آخر الأخبار
الدليمي: عرض قوائم الكاظمي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتأكيد ليست رسمية ولانهائية بعد دفاع نقابة الفنانين العراقيين عن "بنج عام" و"أحلام السنين".. إيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء إصابات كورونا تتجاوز 3.3 مليون في العالم والوفيات تقترب من ربع مليون الكاظمي: سنلاحق زمر الإرهاب أينما فروا وستكون نهايتهم على يد أبناء العراق تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل نائب: كابينة الكاظمي حزبية ولم تحسم بعد نقابة الفنانين العراقيين ترد على منتقدي "بنج عام" و"أحلام السنين" يونادم كنا: قائمة حكومة الكاظمي تضمنت مرشحة المكون المسيحي من المتظاهرين قنبر: العراق لا يستطيع الانتصار على داعش من دون أمريكا ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في العراق.. وإحالة وزير الصحة جعفر علاوي إلى الادعاء العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 أيار 2020 01:51 م

تطبيعية اتحاد الكرة : نعمل لاكمال النظام الاساس وفسح المجال للكفاءات في الانتخابات

الاتحاد العراقي

اكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، انها تعمل على اكمال النظام الاساس وفسح المجال امام الرياضيين والكفاءات للترشيح للانتخابات .

وقال رئيس  الهيئة  اياد بنيان في بيان صحفي :" ان الهيئة التطبيعية تعمل جاهدة على اكمال النظام الاساسي للاتحاد بالصورة التي يتمناها الجميع وفقا للمعايير الدولية والرؤية المحلية، بفسح المجال امام الرياضيين والكفاءات للترشيح للانتخابات، بعيدا عن التهميش والاقصاء ".

واضاف بنيان :" ان الهيئة اجتمعت عبر ( السكايب ) مع اعضاء من الاتحادين الدولي والاسيوي وعضو مكتب ( فيفا ) في دبي، للاطلاع على آخر الخطوات التي قامت بها التطبيعية منذ تسلمها مهمة ادارة ملف اتحاد الكرة ".

واشار الى :" ان الاجتماع اتسم بالايجابية بعد تقديم الشرح المفصل عن الخطوات التي قامت بها الهيئة و اسلوب تعاملها مع الامور بطريقة سلسة للوصول الى الاهداف المرسومة، التي من ابرزها العمل على تكملة النظام الاساسي للاتحاد واقامة انتخابات الاتحادات الفرعية ".

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل 02 أيار 2020 01:57 م

الصحة-768x480

الصحة تحذر من خطورة سرعة انتشار كورونا بسبب عدم ظهور أعراض المرض 02 أيار 2020 01:55 م

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية تستبعد تقليل رواتب الموظفين وتدعو الحكومة لايجاد بديل لسد العجز 02 أيار 2020 01:35 م

كورونا في كردستان

تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل 02 أيار 2020 12:38 م

كورونا

مدير مستشفى ببغداد متفائل بقرب " الانتصار" على كورونا 02 أيار 2020 11:34 ص

برج كهرباء

الطاقة النيابية : أبراج نقل الكهرباء في ديالى تستهدف لهذا السبب ... 02 أيار 2020 11:26 ص

حنين القدو

المالية النيابية : خفض الرواتب أو التلاعب بها .. مخالفة قانونية 02 أيار 2020 11:24 ص

صحة الكرخ

صحة الكرخ توجه رسالة لأهالي الشعلة: كورونا سينتشر بينكم أسرع من النار بالهشيم 02 أيار 2020 11:07 ص

التعليقات