لجنة نيابية تضع النقاط على الحروف : الموازنة غير قادرة على تأمين الرواتب!



اكدت لجنة الاقتصاد النيابية :" ان الموازنة الاتحادية للعام 2020 غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين في ظل انهيار اسعار النفط ".



وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح صحفي :" ان اسعار النفط التي تم اعتمادها بموازنة 2020 في ظل هذه الازمة الاقتصادية غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين"، مبينة :" ان اللجنة المالية النيابية تبحث في الوقت الحالي عن مصادر اخرى لتمويل الموازنة ".



واضافت :" ان الموازنة ستتضمن ابوابا جديدة تعتمد عليها كالاتصالات والضرائب والمنافذ الحدودية لتقليل الاعتماد على ايرادات النفط"، مشيرة الى انه :" بتلك الابواب الجديدة يمكن ان يتم تأمين رواتب الموظفين والالتزامات الحكومية المالية الاخرى" .



ف.ا