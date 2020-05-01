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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 أيار 2020 01:45 م

نائب كردي : يجب التفاهم مع واشنطن بشأن تدريب وتسليح القوات العراقية

النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله

دعا  النائب الكردي  هوشيار عبدالله، الحكومة الجديدة التي من المؤمل ان يتم منحها الثقة برئاسة مصطفى الكاظمي، الى  التباحث مع واشنطن بشأن ملف تسليح وتدريب القوات العراقية من قبل الجانب الاميركي .

وقال عبدالله في تصريح صحفي:" ان العراق ما زال بأمسّ الحاجة للتدريب والاشراف في ما يتعلق بطائرات "اف 16"، ونحن بحاجة للاستفادة من المستشارين الاميركيين والآخرين ضمن التحالف الدولي".

وشدد على "ضرورة الوعي وامتلاك  وزارة الدفاع والمنظومة العسكرية العراقية نظرة واقعية للاستفادة من مستشاري الدول المنضوية ضمن التحالف الدولي"، مشيراً الى :" ان استخدام هذا النوع من الطائرات يحتاج الى تفاهم بين بغداد وواشنطن".

واعرب عبدالله عن امله  في :" ان تتباحث الحكومة الجديدة مع الاميركيين بشأن هذا الملف الحساس، لان  حكومة عادل عبد المهدي لا تمتلك صلاحيات كاملة  باعتبارها حكومة تصريف اعمال".

ف.ا
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