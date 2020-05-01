المرشدي : الصراع الاقليمي عامل رئيس في ازمة اختيار رئيس الوزراء



اكد النائب اسعد المرشدي:" ان الصراع الاقليمي كان عاملا رئيسا في خلق ازمة اختيار المكلف بتشكيل الحكومة ".



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان الصراع الاقليمي حدث داخل الساحة السياسية العراقية، واثر سلبا وعرقل اختيار رئيس الوزراء اكثر من مرة".



واضاف :" ان الكتل السياسية ترفض اية شخصية تجدها مستقلة او تسعى لاستقلالية الكابينة الوزارية، وبالتالي فان الكتل السياسية بحثت عن مصالحها عند تكليف الكاظمي ".



واوضح :" ان معظم الكتل السياسية لن توافق على المرشحين المقدمين للكابينة الوزارية الا ان يكونوا متعاونين معها، وبالتالي فمن المستحيل ان تكون كابينة الكاظمي من الشخصيات المستقلة " ، مبينا :" ان الكتل تسعى لشخصيات تلبي طموحاتها ، ومن اجل ذلك فهي ستقدم شخصيات وتفرض مطالبها على رئيس الوزراء المكلف ".



ف.ا