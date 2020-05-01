إصابة جديدة بكورونا في النجف.. وتقنية جديدة لعلاج مصابي الفايروس في الديوانية

أعلنت دائرة صحة النجف، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما كشفت دائرة صحة الديوانية، عن نيتها استخدام تقنية جديدة لعلاج مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ماضية بتدريب كوادر من منتسبيها لهذا الغرض.

وذكرت دائرة صحة النجف، أن "مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف، قام بإجراء 80 فحصا لحالات مشتبه بها و16 نموذجاً من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".

وأضافت "تبين من خلال الفحوصات وجود حالة موجبة واحدة حاملة للفايروس خاضعة للتحريات الوبائية في /النجف – حي الجمعية الثانية".

وتابعت "بذلك يكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي: 305 حالة مؤكدة، 273 شفاء، 6 حالات وفاة".

وقالت مدير عام صحة الديوانية لمياء الحسناوي، إن "صحة الديوانية تسعى الى معالجة مصابي فيروس كورونا بواسطة بلازما الدم وهي تجربة تم اللجوء اليها عالميا ومحليا بما يتعلق بالفيروس".

وأضافت، أن "هذه التقنية تم استخدامها في عدد من الدول ومنها العربية اضافة الى عدد من المحافظات العراقية بما فيها بغداد ونأمل ان تكون فعالة بشكل كبير في علاج المرضى ولا مانع من استخدامها محليا".

وأكدت، أن "فريق مختص من منتسبي دائرة الصحة في المحافظة يخضع لتدريب لهذا الغرض، إضافة إلى التواصل مع المحافظات التي بدأت فعليا باستخدام هذه الطريقة للاستفادة من تجاربها العملية ونقلها إلى مراكزنا الصحية".

وبين الحسناوي، أن "الموقف الوبائي للمحافظة مرتبط بالموقف الوبائي للمحافظات المجاورة والتي ما زالت مستمرة بتسجيل الاصابة وهو ما يشكل قلقا لنا من انتقال الإصابات"، مشيرة إلى أن "الديوانية لم تسجل إصابة جديدة منذ 12 يوماً وبانتظار أن تمر عدة ايام اضافية لتكون من المحافظات الخالية من كورونا".

وتابعت، أن "الإعلان عن ذلك يتطلب مرور 15 يوماً متتالية دون تسجيل إصابات جديدة، لإعلان الانتصار على الجائحة"، محذرة من التراخي حتى في حال إعلان خلو المحافظة من الوباء لتجنب تسجيل إصابات جديدة كما حدث في دهوك، كما أكدت الالتزام بمقررات خلية الازمة المركزية وما يصدر عنها من توجيهات.

وأعلنت صحة الديوانية، سحب نموذجين لحالات اشتباه وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة في بغداد.

وسجلت الديوانية 12 إصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في العراق، تماثل 10 منهم للشفاء مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل82 إصابة بفيروس كورونا بدلاً من 109 إصابات جديدة كما أعلن سابقًا.

توزعت الإصابات الجديدة بحسب البيان على محافظات بغداد والبصرة والمثنى والنجف والسليمانية وأربيل وميسان وكركوك وذي قار, وبذلك يرتفع عدد الإصابات في عموم العراق إلى 2085 إصابة.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة, ما رفع عدد حالات الوفيات إلى 93 حالة, فيما تم تسجيل 29 حالة شفاء جديدة, ما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1375حالة.