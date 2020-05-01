شاب عشريني ينتحر شنقا داخل منزله شمال بعقوبة

أقدم شاب عشريني على الانتحار شنقا في قضاء الخالص في محافظة ديالى . وقال مصدر في الشرطة ان شابا عشرينيا اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في احدى قرى الخالص شمال بعقوبة . واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة دوافع الانتحار. ف.ا Copy أخبار متعلقة مقتل شرطي بذي قار بطعنات سكين في ظروف غامضة انتحار شاب عشريني "شنقا" باحدى نواحي ديالى انتحار شاب عشريني باحد اقضية البصرة انتحار شاب في العشرين بشنق نفسه ..في بابل انتحار شاب بشنق نفسه داخل منزله بوسط الحلة شاب بالنجف يطلق النار على نفسه ...... " وينهي حياته منتحرآ"