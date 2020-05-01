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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 أيار 2020 01:36 م

شاب عشريني ينتحر شنقا داخل منزله شمال بعقوبة

انتحار شاب شرق بعقوبة


أقدم شاب عشريني على الانتحار شنقا في قضاء الخالص في محافظة ديالى .

وقال مصدر في الشرطة ان شابا عشرينيا اقدم  على الانتحار شنقا داخل منزله في احدى قرى الخالص شمال بعقوبة .

واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة دوافع الانتحار.

ف.ا
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