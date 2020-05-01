شاب عشريني ينتحر شنقا داخل منزله شمال بعقوبة





أقدم شاب عشريني على الانتحار شنقا في قضاء الخالص في محافظة ديالى .



وقال مصدر في الشرطة ان شابا عشرينيا اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في احدى قرى الخالص شمال بعقوبة .



واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة دوافع الانتحار.



ف.ا