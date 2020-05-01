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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 أيار 2020 01:27 م

نائب مستقل: القوى الشيعية اتفقت على منح الثقة لحكومة الكاظمي

النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز

اعلن نائب مستقل، عن اتفاق سياسي لتمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء الملف، مصطفى الكاظمي ومنحها الثقة في مجلس النواب.

وقال عامر الفايز في   تصريح صحفي انه "بعد إجراء تعديلات على مرشحي الكابينة الوزارية واكمال المهنج الوزاري، اتفقت القوى الشيعية على منح الثقة لحكومة المكلف، التي ستتضمن مرشحين ليسوا من القوائم التي سربت سابقا".

 واضاف، أن "المرشحين للوزارات اختارهم الكاظمي ووافقت عليهم الكتل السياسية،" مبينا أن "الكابينة الوزارية ستمرر بالتوافق مع العلم ان أغلب المرشحين فيها لم يكن لهم سابق خبرة ولا يمكن الحكم عليهم الا بعد التجربة".

واوضح الفايز ان "عمر وزارة الكاظمي لن يتعدى السنة الواحدة وقد جرى الاتفاق على ثلاث أولويات مهمة هي مواجهة وباء كورونا والازمة الاقتصادية والتهيئة للانتخابات المبكرة، اضافة الى ملف جلاء القوات الأجنبية وإعادة المهجرين".

ف.ا
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