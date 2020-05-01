إصابة مذيعة عربية مشهورة بفيروس كورونا

أعلنت المذيعة السودانية، سوزان سليمان، عن إصابتها بفيروس كورونا.



وقالت سوزان، أمس الخميس، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن نتيجة الفحص الخاصة بها عقب ظهور أعراض كورونا عليها جاءت إيجابية (أي مصابة).



وتعرضت مذيعة فضائية نادي الهلال المشهورة، سوزان، لوعكة صحية ألزمتها السرير لأيام، قبل أن تقرر إجراء فحص الفيروس.



وكانت تشارك كمتطوعة بمنصة كورونا في السودان، وهي منصة طوعية معنية بنشر المعلومات والإرشادات الصحية الموثوقة حول الوباء وكيفية مواجهته.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في السودان 375، والوفيات 28 ، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 32، بحسب وزارة الصحة.