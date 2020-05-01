خبير أمني يكشف حقيقة دخول خليفة البغدادي إلى العراق

نفى الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، دخول خليفة ابو بكر البغداد إلى الاراضي العراقية.

وذكر ابو رغيف في تغريدة على منصة “تويتر”، ، أنه “لا صحة لدخول خليفة داعش الذي تولى عقب مقتل البغدادي، عبد الله قرداش، لدخولهِ الأراضي العراقية والاجتماع في احد الكهوف او عند احدى المضافات بشمال او غرب البلاد”.

وأضاف، أن “قرداش، ما زال متوارياً في دولة عربية (قلقة)”، مشيراً الى أن “قرداش، يحاول جاهداً ان ينفذ عمليات ارهابية محاولةً منه جذب الإعلام”.

وكانت وسائل إعلام، قد تداولت في وقت سابق، أخباراً مفادها أن عبد الله قرداش، خليفة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش قد دخل الأراضي العراقية وعقد اجتماعات في أحد المضافات في غرب العراق.