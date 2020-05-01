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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 أيار 2020 01:08 م

أسعار الذهب تواصل التراجع لليوم الخامس على التوالي

الذهب

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعها ليوم التداول الخامس على التوالي في التعاملات الأمريكية، رغم تأكيد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اعتزامه مواصلة سياسته النقدية المرنة لدعم الاقتصاد الذي سجل انكماشا كبيرا خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كان مجلس الاحتياط قد تعهد أمس الأربعاء بمواصلة سياسته النقدية القوية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.

كما تراجع الذهب رغم تراجع الدولار، حيث انخفض مؤشر قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى بأكثر من 5ر0% إلى 03ر99 نقطة في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس.

وانخفض سعر الذهب اليوم بمقدار 20ر19 دولارا أي حوالي 1ر1% إلى 20ر1694 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل. ورغم ذلك فإن سعر الذهب اليوم أعلى بنسبة 1ر6% عن مستواه في نهاية مارس الماضي.

وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 342ر0% أي بنسبة 2ر2% إلى 973ر14 دولارا للأوقية تسليم يوليو المقبل.

وتراجع النحاس بنسبة 1ر1% تقريبا إلى 3440ر2 دولار لكل رطل تسليم تموز/يوليو المقبل.

ورغم التراجع سجلت أسعار الفضة مكاسب بنسبة 8ر5% خلال الشهر الحالي ككل، فيما حقق النحاس مكاسب بنسبة 2ر5% خلال الشهر نفسه.
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