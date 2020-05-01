نائب كردي يفجر مفاجأة : مسؤولون في الحكومة المركزية متورطون في تهريب نفط الإقليم

اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين مسؤولين في الحكومة المركزية باشتراكهم مع نظرائهم في اقليم كردستان بملف تهريب النفط هناك.

وقال شمس الدين في بيان اليوم ان قطع رواتب موظفي الاقليم بسبب الخلاف النفطي بين حكومتي المركز والاقليم امر غير دستوري وقانوني كونه يهدد وحدة العراق.

واضاف ” اننا في الوقت نفسه نشجع على اتخاذ قرارات واجراءات قانونية من الحكومة المركزية ضد رئيس الاقليم والوزراء المتهمين بملف تهريب نفط كردستان الى الخارج،الا ان هنالك جملة امور تمنع ذلك منها اشتراك مسؤولين في الحكومة الفيدرالية بهذا الملف مما جعلهم يغضون الطرف عن هذه المسالة الحساسة والمهمة”.

وعد شمس الدين تحالف احزاب السلطة في بغداد مع الاحزاب الحاكمة في الاقليم ضد ابناء الشعب وقطع ارزاقهم من اخطر انواع الفساد،الذي قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.