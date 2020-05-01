مركز الإعلام الرقمي : ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني خلال أزمة كورونا







اعلن مركز الاعلام الرقمي ان عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الذي يقوم بها الهاكرز قد ازدادت خلال فترة التباعد الاجتماعي في زمن جائحة كورونا.



واوضح المركز في بيان ان نسبة الاحتيال عبر الانترنيت في الربع الاول من هذا العام، وبسبب تاثير ازمة كورونا، كانت 26.5 ٪ وهي النسبة التي ارتفعت بمقدار 20 ٪ عن الربع السابق بحسب باحثون في مختبرات Arkose .



وبين المركز ان الباحثين اعتبروا هذه النسبة هي اعلى معدل لهكذا نوع من الهجمات السيبرانية المنظمة على المستهلكين الذي ازداد استخدامهم للانترنيت في فترة الحجر الصحي، وارتفاع تعاملاتهم الرقمية .



واشار المركز الى ان مكتب التحقيقات الفدرالي FBI قد حذر في الايام القليلة الماضية من الابتزاز الالكتروني بسبب وجود الناس في بيوتهم وارتفاع معدلات البطالة بسبب الازمة الحالية مما يعني انهم يستخدمون الانترنيت بكثرة ، وهذا الموضوع سيحظى باهتمام الهاكرز.