بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 02 أيار 2020
آخر الأخبار
الدليمي: عرض قوائم الكاظمي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتأكيد ليست رسمية ولانهائية بعد دفاع نقابة الفنانين العراقيين عن "بنج عام" و"أحلام السنين".. إيزيديون يهددون باللجوء إلى القضاء إصابات كورونا تتجاوز 3.3 مليون في العالم والوفيات تقترب من ربع مليون الكاظمي: سنلاحق زمر الإرهاب أينما فروا وستكون نهايتهم على يد أبناء العراق تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل نائب: كابينة الكاظمي حزبية ولم تحسم بعد نقابة الفنانين العراقيين ترد على منتقدي "بنج عام" و"أحلام السنين" يونادم كنا: قائمة حكومة الكاظمي تضمنت مرشحة المكون المسيحي من المتظاهرين قنبر: العراق لا يستطيع الانتصار على داعش من دون أمريكا ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في العراق.. وإحالة وزير الصحة جعفر علاوي إلى الادعاء العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 01 أيار 2020 12:12 م

وزارة الهجرة توزع قرابة 34 الف حصة من المساعدات للعوائل النازحة والعائدة في نينوى والسليمانية ودهوك

95361636_3382060021824437_640368663077060608_n
وزارة الهجرة توزع قرابة 34 الف حصة من المساعدات للعوائل النازحة والعائدة في نينوى والسليمانية ودهوك

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها  (33590)  حصة من المواد الاغاثية بين النازحين في مخيمات محافظة نينوى اضافة الى العائدين في ناحية حمام العليل والنازحين في مخيم آشتي بمحافظة السليمانية فضلا عن النازحين المتواجدين خارج المخيمات التابعة لمحافظة دهوك .



 وقال مسؤول فرع الوزارة في محافظة نينوى خالد عبد الكريم في بيان  "  ان كادر فرع الوزارة في المحافظة وزع في اليومين الماضيين (29570)  حصة من المساعدات على النازحين تمثلت بالسلات الغذائية والسلات الصحية ، اذ  تم توزيع (12700) حصة اغاثية بين النازحين في مخيم الجدعة الخامس و (9258) حصة اغاثية للنازحين في مخيمات السلامية بناحية النمرود و (6612) حصة اغاثية للنازحين في مخيم حمام العليل الى جانب توزيع (1000) حصة اغاثية بين العائدين في ناحية حمام العليل " .

من جانبه بين مسؤول فرع الوزارة في محافظة السليمانية جيا حسين ان , فريق عمل الفرع وزع (2920) حصة اغاثية تمثلت بالسلة الغذائية والسلة الصحية للاسر النازحة في مخيم آشتي ".

الى ذلك اضاف مسؤول فرع الوزارة في محافظة دهوك اسكندر محمد أمين ان كادر الفرع وزع (1100) حصة اغاثية للعوائل المتعففة من النازحين خارج المخيمات في مجمعي شاريا وخانكي تضمنت سلة غذائية واخرى صحية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
زيتون الدليمي

الدليمي: عرض قوائم الكاظمي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتأكيد ليست رسمية ولانهائية 02 أيار 2020 03:39 م

التعليم العالي

التعليم: اليوم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في جميع الجامعات الكترونياً 02 أيار 2020 01:52 م

الكاظمي

نائب يرجح عقد جلسة التصويت على الكابية الوزارية منتصف الاسبوع الحالي. 02 أيار 2020 01:37 م

الصحة-768x480

الفساد المالي وصل إلى عقود "طوارئ" مكافحة فيروس كورونا ! 02 أيار 2020 01:30 م

كردستان

نائب سابق : اقليم كردستان يمارس الابتزاز السياسي 02 أيار 2020 01:29 م

يونادم كنا

كنا : كابينة الكاظمي لاتختلف عن سابقاتها .. وتمثل الكتل السياسية 02 أيار 2020 01:27 م

الحلبوسي يبحث مع وفد كردي ملف انتخاب رئيس الجمهورية

وفد كردي جديد في بغداد ..غدا 02 أيار 2020 01:25 م

احمد الجربا

نائب: كابينة الكاظمي حزبية ولم تحسم بعد 02 أيار 2020 12:19 م

التعليقات