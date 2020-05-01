وزارة الهجرة توزع قرابة 34 الف حصة من المساعدات للعوائل النازحة والعائدة في نينوى والسليمانية ودهوك



اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها (33590) حصة من المواد الاغاثية بين النازحين في مخيمات محافظة نينوى اضافة الى العائدين في ناحية حمام العليل والنازحين في مخيم آشتي بمحافظة السليمانية فضلا عن النازحين المتواجدين خارج المخيمات التابعة لمحافظة دهوك .







وقال مسؤول فرع الوزارة في محافظة نينوى خالد عبد الكريم في بيان " ان كادر فرع الوزارة في المحافظة وزع في اليومين الماضيين (29570) حصة من المساعدات على النازحين تمثلت بالسلات الغذائية والسلات الصحية ، اذ تم توزيع (12700) حصة اغاثية بين النازحين في مخيم الجدعة الخامس و (9258) حصة اغاثية للنازحين في مخيمات السلامية بناحية النمرود و (6612) حصة اغاثية للنازحين في مخيم حمام العليل الى جانب توزيع (1000) حصة اغاثية بين العائدين في ناحية حمام العليل " .



من جانبه بين مسؤول فرع الوزارة في محافظة السليمانية جيا حسين ان , فريق عمل الفرع وزع (2920) حصة اغاثية تمثلت بالسلة الغذائية والسلة الصحية للاسر النازحة في مخيم آشتي ".



الى ذلك اضاف مسؤول فرع الوزارة في محافظة دهوك اسكندر محمد أمين ان كادر الفرع وزع (1100) حصة اغاثية للعوائل المتعففة من النازحين خارج المخيمات في مجمعي شاريا وخانكي تضمنت سلة غذائية واخرى صحية.