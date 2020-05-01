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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 أيار 2020 11:57 ص

إيران المستفيد الوحيد من التهديد المتزايد لهجمات داعش في العراق

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أكد مراقبون أن إيران هي المستفيد الوحيد من  التهديد المتزايد لتنظيم داعش الإرهابي، في هذا التوقيت


وقالوا إن إيران ، ستستفيد من معظم الهجمات ضد الشيعة والمسيحيين في ترسيخ نفوذها  على المجتمع الطائفي العراقي.

وأوضحوا أن التنظيم الإرهابي رغم فقده معاقله في العراق وسوريا، فإنه لازال يحتفظ بآلاف من الإرهابيين، وعشرات الآلاف من الأنصار.

وطالب المراقبون بنظام استخباراتي فعال للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية خاصة في المحافظات الحدودية .

وأشار المراقبون إلى  أن عودة التنظيم إلى جذوره لما قبل 2013؛ تحول دون رصده .

وأوضحوا أنه من الخطأ الاعتقاد أن تراجع مساحات معاقل داعش ستؤدي إلى القضاء على تهديده.
وطالبوا قوات الأمن العراقية باتخاذ خطوات لحماية الكنائس وأماكن العبادة والمنشآت الحيوية .

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